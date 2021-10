Kinas president lover «gjenforening» med Taiwan

NTB

En fredelig gjenforening med Taiwan «vil og kan bli realisert», hevder Kinas president Xi Jinping.

Han kommenterte Taiwan-situasjonen i en tale i Folkets store hall i Beijing lørdag.

– En nasjonal gjenforening med fredelige midler vil best tjene interessene til nasjonen som helhet, inkludert våre brødre på Taiwan, sa presidenten.

Taiwan har i realiteten fullt selvstyre, men øya har aldri formelt erklært uavhengighet fra Kina. Regjeringen i Beijing oppfatter Taiwan som kinesisk territorium.

For noen dager siden sendte Kina et rekordhøyt antall militærfly inn i Taiwans luftforsvarssone. Regjeringen på Taiwan mener forholdet til Kina er på sitt verste på 40 år.

Nyhetsbyrået Reuters påpeker at Xi i talen ikke truet med bruk av militærmakt. Det gjorde han i 2019, og i sommer lovet han å «knuse» ethvert taiwansk forsøk på å formelt erklære uavhengighet.

Xi holdt talen i anledning av at 110 år er gått siden Xinhai-revolusjonen. Den satte punktum for over 2.000 år med keiserlig styre i Kina.