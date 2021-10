Nye rettssaker mot de siste nazister

I Berlin finnes et viktig minnesmerke over holocaust-ofre. Fortsatt pågår det rettssaker mot tidligere nazister som bidro i massedrapene. Foto: AP-NTB

Alder er ingen hindring – det reises stadig nye saker mot de siste nazister. – Det er ingen utløpsdato for rettferdighet, sier advokaten Thomas Walther.

Walther får piggene ut når han hører kritikk mot tyske domstoler som stiller eldre overlevende nazister for retten – selv om det er snakk om personer over 90 år.

– Straffeforfølgelse av eldre menn og kvinner blir på en eller annen måte sett på som problematisk – selv om det dreier seg om rundt 1.000 eller 5.000 drap der de anklagede deltok aktivt. Dette dreier seg rett og slett om å få rettferdighet, understreker den tyske advokaten.

Torsdag representerer Walther ofre og pårørende i en ny rettssak. 100 år gamle Josef S. er anklaget for medvirkning til at 3.518 fanger ble drept mellom 1942 og 1945 i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

«Ondskapens sekretær»

I forrige uke skulle 96-årige Irmgard Furchner møte i retten, tiltalt for å ha medvirket til drap på over 10.000 mennesker i konsentrasjonsleiren Stutthof i tyskokkuperte Polen i årene 1943 til 1945.

Furchner, som gikk under navnet «ondskapens sekretær», dukket imidlertid ikke opp. Hun hadde forsøkt å stikke av. Senere samme dag ble hun pågrepet og tatt med til retten. Hun ble også varetektsfengslet.

Denne uka ble hun løslatt fra varetektsfengselet – under flere betingelser. Rettssaken mot henne fortsetter.

Nürnbergprosessen

For 75 år siden ble Nürnbergprosessen avsluttet. Det var rettssakene mot de ledende tyske nasjonalsosialistene etter annen verdenskrig. Rettssakene ble gjennomført av de allierte i den tyske byen Nürnberg fra november 1945 til oktober 1946.

De første årene etter krigen hadde tyskerne generelt en motvilje mot å forfølge tidligere nazister. Dermed fortsatte mange av nazistene i viktige administrative stillinger.

Tyskerne var først og fremst opptatt av å gjenoppbygge landet. Mange ville heller ikke ta inn over seg de forbrytelsene som var begått – og Nürnberg-rettssakene ble av mange sett på som «seierherrenes rettferdighet».

– For 30–40 år siden brukte påtalemyndigheter og dommere alle slags påskudd for å legge bort saker – eller til å frifinne folk for naziforbrytelser, sier Walther.

Men slik praksis har ingenting å gjøre med lov og rettferdighet, legger han til.

Foreldelsesfristen ble opphevet

Den tyske Forbundsdagen opphevet foreldelsesfristen i 1979. Dermed var ikke drap begått for over 20 år siden lenger foreldet. Det førte til at en rekke nye rettssaker mot krigsforbrytere fra nazi-tiden kom opp.

Nå er det i hovedsak personer som tjente som en del av Adolf Hitlers utryddelsesmaskin, som må svare for seg i retten – selv om de altså er blitt svært gamle.

Har krav på rettferdighet

Walther er en av dem som har ført en rekke saker mot de siste overlevende nazistene i Tyskland.

Walther representerer overlevende og deres slektninger. Walther har jobbet hele livet som aktor og dommer. I dag bruker 78-åringen pensjonisttilværelsen til å skaffe etterlatte og overlevende rettferdighet.

– I tillegg til de pårørende til de drepte, har utallige familier – selv om de ble helt utslettet – rett til denne rettferdigheten. Selv om den kommer sent, sier han.

Grusomme forhold

Leiren Sachsenhausen, der tiltalte Josef S. var korporal, lå omtrent 30 kilometer nord for Berlin. Rundt 200.000 fanger ble holdt fanget der mellom 1936 og 1945, hovedsakelig opposisjonelle, jøder og homofile.

Titusenvis av innsatte døde som følge av hardt tvangsarbeid, drap, medisinske eksperimenter, sult eller sykdom før leiren ble frigjort av sovjetiske soldater.

Josef S, som i dag bor i Brandenburg, har nektet å komme med offentlige kommentarer til rettssaken. Han var 21 år i 1942.

– De høyere rangerte offiserene er døde … bare de med lavere rang kan teoretisk sett fortsatt være i live i dag, sier Walther.

Viktig avskrekking

Den tyske advokaten har samlet vitneskildringer fra hele verden. Det er disse som har gjort de siste rettssakene mulig.

Mens Walther fremdeles var sorenskriver, fremmet han saken som førte til domfellelsen av ukrainskfødte John Demjanjuk i 2011. Demjanjuk (90) var tidligere fengselsvakt i Sobibor, som var en tysk tilintetgjørelsesleir i Sørøst-Polen. Demjanjuk ble dømt for å være en medhjelper til drapet på rundt 28.000 jøder der.

Siden den gang har domstolene avsagt flere dommer med den begrunnelse at tiltalte tjente som en del av den nazistiske drapsmaskinen – og ikke for drap eller grusomheter direkte knyttet til den enkelte anklagede.

Walther mener rettssakene fra Nazi-Tyskland virker som verdifull avskrekking selv i dag.

– Det er alltid en påminnelse for nåtiden – at det er handlinger man ikke kan delta i, understreker han.