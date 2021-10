Japans prinsesse Mako får endelig sin forlovede

Kei Komuro kom tilbake til Japan tidligere denne uken. Han fikk særlig oppmerksomhet for den nye hestehalen.

NTB

Etter flere år med kontroverser skal den japanske prinsessen Mako endelig få sin mann av folket, Kei Komuro, 26. oktober.

Mako, som er niese av keiser Naruhito og datter av kronprins Fumihito, må automatisk si fra seg sin kongelige status når hun gifter seg med en menigmann. Tradisjonen er kontroversiell, ettersom den ikke gjelder for mannlige medlemmer av kongefamilien.

Forlovelsen, som ble inngått i 2017, har skapt kontroverser i Japan, et land der kongefamilien holdes til krevende standarder.

Kumoro er blitt grundig gransket for påstander om at moren har lånt penger, uten å ha klart å betale tilbake, fra en tidligere forlovede. Etter at de japanske tabloidavisene har skrevet om påstandene, har det oppstått stor furore rundt paret.

Den 29 år gamle prinsessen skal ha slitt med posttraumatisk stresslidelse på grunn av mediedekningen. Paret har utsatt bryllupet, og Kumoro flyttet til USA for å ta jusutdanning.

Komuro returnerte til Japan tidligere denne uken, men paret ventes å flytte til New York etter bryllupet.