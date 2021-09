Den britiske hæren settes i beredskap på grunn av drivstoffkrisen

Mange bensinstasjoner er tomme for bensin. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Storbritannia har satt forsvaret i beredskap for å hjelpe til under krisen i landet. Mange bensinstasjoner er tomme for drivstoff.