Vitne sier at Taliban har hengt lik fra kran i Herat

NTB

Et vitne sier at Taliban har hengt et lik fra en kran på plassen i sentrum av Herat, vest i Afghanistan.

Wazir Ahmad Seddiqi, som har et apotek på plassen, sier til Associated Press at fire lik ble fraktet inn på plassen, og at tre av dem ble fraktet videre til andre plasser i byen der de skulle henges.

Han sier at Taliban kunngjorde på plassen at de fire ble tatt til fange for å ha deltatt i en kidnapping, og at de var drept av politiet.

Siden maktovertakelsen i midten av august har Taliban insistert på at de er mer tolerante enn da de sist styrte, da kvinner ble steinet for utroskap og tyver fikk amputert en hånd.

Det kommer stadig meldinger om harde straffer, arrestasjoner og forbud mot at kvinner arbeider eller går på skoler og universitet.

Mulla Nooruddin Turabi, en av Talibans grunnleggere og ansvarlig for harde straffer i den forrige Taliban-regjeringen, gjorde det for noen dager siden klart i et intervju med AP at Taliban vil fortsette med henrettelser og amputasjoner, om enn ikke offentlig.