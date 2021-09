Analytiker om Kinas nye linje: Sterkt signal om global kollaps for kull

NTB

Kinas president Xi Jinping kunngjorde i FN tirsdag at landet ikke lenger skal finansiere kullkraftverk i utlandet. Det kan være begynnelsen på slutten for kull.

– Kunngjøringen er et sterkt signal om kollapsen globalt for kull. Kina er den viktigste finansieringskilden for nye kullkraftverk i verden, og erkjennelsen av at kull ikke lenger er bra, er viktig, sier Durand D'Souza i tenketanken Carbon Tracker, ifølge Time Magazine.

Kullkraftverk har vært en viktig del av Kinas belte- og veiprosjekt, Xis visjon om en ny silkevei. I den forbindelsen har Kina finansiert hundrevis av kullkraftverk fra Filippinene til Egypt.

Endringen er allerede på vei. Kina finansierte ingen kullkraftverk hittil i 2021, så kunngjøringen er egentlig bare en formalisering av noe som alt er på gang.

Kina selv er imidlertid fortsatt sterkt avhengig av kull som energikilde og er verdens største utslippsland. Landet sto for 53 prosent av verdens kullenergi i 2020, ifølge tenketanken Ember.

Kina planlegger også å bygge 43 nye kullkraftverk og 18 nye masovner før de starter nedtrappingen av kull fra 2026. Kinas utslippsmål er at toppen skal nås i 2030, og at landet skal bli karbonnøytralt i 2060.