Skogbranner slipper ut enorme mengder co2

NTB

Svære skogbranner i Sibir, Nord-Amerika og rundt Middelhavet har ført til rekordstore utslipp av co2 i sommer.

Skoger som går opp i flammer, har ført til at over 2,5 milliarder tonn co2 er sluppet ut bare i juli og august. Det er like mye som India slipper ut totalt fra alle kilder i løpet av ett år, melder Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

Over halvparten av utslippene fra branner i juli kom fra Sibir og Nord-Amerika. Selv langs polarsirkelen sto skog i brann og slapp ut 66 millioner tonn co2 fra juni til august. Totalt var utslippene fra Russland på over 1 milliard tonn co2.

Hetebølger, tørke og lav fuktighet i jorda, alt forsterket av global oppvarming, har bidratt til branner som aldri før på alle tre kontinenter.

Ond sirkel

De store co2-utslippene bidrar ytterligere til den globale oppvarmingen og klimaendringene, som igjen fører til mer tørke og hetebølger som i sin tur gjør verden enda mer utsatt for skog- og krattbrann.

– Det som har vært uvanlig, var antall branner, hvor store områdene som sto i flammer var, intensiteten i brannene og også hvor lenge de varte, sier Mark Parrington i CAMS.

Brannene startet for alvor i det nordøstlige Sibir i juni, og det var først sent i august og begynnelsen av september at de omsider begynte å gi seg. Utslippene i regionen var dobbelt så høye som i fjor.

Zombie-branner

Mens satellittbilder ikke avslører hvordan de starter, men mange av dem som begynner tidlig på sommeren er trolig «zombie»-branner, branner som har ulmet under bakken gjennom vinteren.

I det vestlige USA og i British Columbia i Canada, der temperaturene i sommer nådde rekordhøye 50 grader, brant også store skoger ned, og brannene fortsetter ennå i California.

Massive røykskyer fra Sibir og Nord-Amerika beveget seg over Atlanterhavet og nådde Storbritannia og deler av fastlands-Europa i august.

Mest intense noensinne

I mellomtiden startet også store ukontrollerte branner rundt nesten hele Middelhavet, forsterket av kontinuerlige hetebølger.

I Tyrkia var brannene de mest intense noensinne registrert, og det var også omfattende branner i Hellas, Italia, Albania, Nord-Makedonia, Tunisia, Algerie, Israel og Libanon. Spania og Portugal ble rammet i august.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) melder at femårsperioden fram til 2020 var uten sidestykke, særlig i Europa og Nord-Amerika.

– Globalt har økningen i temperaturer og tørke gjort brannsesongen lenger og doblet områder som er utsatt for brann, melder FNs klimapanel IPCC.