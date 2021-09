Biden toner ned muligheten for handelsavtale med britene

Storbritannias statsminister Boris Johnson (til venstre) besøkte USAs president Joe Biden i Det hvite hus tirsdag. Sistnevnte tonet ned muligheten for en handelsavtale med britene. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB

President Joe Biden ville ikke forplikte USA til en handelsavtale med Storbritannia da han tok imot britenes statsminister Boris Johnson i Det hvite hus.

– Vi blir nødt til å jobbe med det, var Bidens svar på et spørsmål om handelsavtalen, som britene gjerne vil ha på plass.

Videre sa Biden at avtalen er noe som «fortsetter å bli diskutert». En slik avtale ble lansert som en av oppsidene ved å gå ut av EU av brexit-tilhengerne før folkeavstemningen i 2016.

Biden advarte mot at verken han eller hans republikanske kolleger i Washington ville likt å se at irskegrensa blir stengt etter brexit, men insisterte på at de er «to forskjellige temaer».

Bidens partifelle Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, knyttet forrige uke en åpen irskegrense sammen med mulige handelssamtaler med britene. Den britiske regjeringen er stadig i forhandlinger med EU om tollregler for Nord-Irland.

Johnson hyllet den «store framgangen» i forholdet mellom London og Washington den siste tida, og sa at lempingen av restriksjoner for utlendinger som vil reise til USA, er «fantastisk». Han hadde også lovord om den nye forsvarsavtalen mellom britene, USA og Australia.

Avtalen, som gjør at Australia får atomdrevne ubåter fra USA og Storbritannia, har vekket harme i Frankrike.

Franskmennene hadde nemlig selv en lukrativ avtale om å levere ubåter til australierne, og mener seg ført bak lyset av nære allierte. De får støtte fra EU-topper og flere andre europeiske allierte.