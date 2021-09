Slik har du aldri sett Taliban før

Innsjøen ligger i Band-e Amir nasjonalpark, som ligger i Bamyan-provinsen vest for den afghanske hovedstaden Kabul. Kontrastene mellom de hardbarkede krigerne og de fargerike lekebåtene kunne neppe vært større. (Skjermdump fra Twitter)

Nye bilder av glade og lekende Taliban-krigere sirkulerer nå i sosiale medier.

– Disse bildene er ekte, sier den britiske journalisten Jake Hanrahan, som har delt bildene på sin Twitter-konto.

Flere utenlandske nettsteder har også publisert de oppsiktsvekkende bildene.

Fornøyelsespark



På bildene kan man se soldatene padle i en innsjø i det som ser ut som plastbåter som ofte brukes i fornøyelsespark. (Skjermdump fra Twitter) Les mer Lukk

På bildene kan man se soldatene padle i en innsjø i det som ser ut som plastbåter som ofte brukes i fornøyelsesparker.

Innsjøen det er snakk om skal ligge i Band-e Amir nasjonalpark, som ligger i Bamyan-provinsen vest for den afghanske hovedstaden Kabul.

Her finnes til sammen seks innsjøer hvor det blant annet er lagt til rette for fornøyelser, skriver New York Post.

Bildene med de poserende krigerne er trolig hentet fra interne nettsider, og kanskje brukt som propaganda for å styrke moralen. Det er ikke henvist til hovedkilden, og bildene er ikke kreditert.

Tungt bevæpnet mens de leker



Kontrastene mellom de hardbarkede krigerne og de fargerike lekebåtene med nummerskilt kunne neppe vært større.

Mens solen glitrer i vannoverflaten poserer tungt bevæpnede soldater smilende og tydeligvis glade over et avbrekk etter krigens harde hverdag.

Taliban erobret som kjent hele Afghanistan på rekordtid. I dagene etter at amerikanerne og deres allierte trakk seg ut, er det kommet rapporter om hvordan Taliban preger hovedstaden.

Det er også blitt rapportert om soldater som går på sightseeing i Kabul i dyreparker, parker og på treningsstudio.

Ny og uvant livsstil, men kun for menn



Mange av soldatene kommer fra andre deler av landet, og kanskje andre land. De er trolig ikke vant til den mer moderne livsstilen, alle fasilitetene og infrastrukturen i hovedstaden.

Tradisjonen tro er det kun menn som er avbildet på bildene fra Band-e Amir nasjonalpark.

Innsjøene ble ansett for å være en trygg havn i Afghanistan før Taliban tok makten i august 2021.