Putin takker for tilliten etter valgseieren

Russlands president Vladimir Putin takket mandag det russiske folket for tilliten deres etter at hans støtteparti stakk av med en overlegen seier i det russiske valget. Foto: Alexej Druzhinin / AP / NTB

NTB

Russlands president Vladimir Putin takker det russiske folk for deres tillit etter at hans støtteparti Forente Russland vant valget og sikret seg flertall.

– Jeg vil gjerne rette noen takknemlige ord til Russlands borgere og takke dere for tilliten deres, kjære venner, sa Putin i en TV-sendt seanse mandag hvor han møtte Valgkommisjonens leder Ella Pamfilova.

Valget endte med en overlegen seier til Forente Russland, som er støttepartiet til president Putin og hans regjeringsapparat.

Partiet endte med nær 50 prosent av stemmene, noe som sikrer dem flertall i nasjonalforsamlingens underhus, Dumaen. Det er likevel en nedgang fra 2016 da partiet fikk nær 5 prosentpoeng mer.

Tross nedgangen betyr resultatet at Putin vil kunne endre grunnloven med nasjonalforsamlingen i ryggen. Med kontroll over mer enn to tredeler av Dumaens 450 plasser er han ventet å feste et enda sterkere grep om makten fram mot presidentvalget i 2024.