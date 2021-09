Johnson: Storbritannias kjærlighet til Frankrike kan ikke ødelegges

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier Frankrike ikke trenger å bekymre seg for det nye strategiske partnerskapet med USA og Australia. Foto: Stefan Rousseau / PA via AP / NTB

NTB

Statsminister Boris Johnson prøvde søndag å tone ned den diplomatiske krisen som har oppstått i forholdet til Frankrike som følge av den betente ubåt-krangelen.

Storbritannia og Frankrike har et «veldig vennlig forhold», som er svært viktig, insisterte Johnson like før avgang på vei til New York og FNs høynivåuke.

Australia vraket nylig en ubåtkontrakt med Frankrike verdt flere hundre milliarder kroner og inngikk isteden et strategisk partnerskap med USA og Storbritannia. Dette har satt sinnene i kok i Frankrike, som føler seg sveket.

Frankrike har svart med å kalle hjem sine ambassadører fra Canberra og Washington, og et planlagt møte mellom Frankrike og Storbritannias forsvarsministre er avlyst som følge av konflikten.

Utenriksminister Jean-Yves Le Drian sa i helgen at Storbritannia er som et tredje hjul i samarbeidet. Han anklaget London for «konstant opportunisme».

Johnson påpekte at partnerskapet, kalt Aukus, ikke er ment å være ekskluderende.

– Det er ikke noe som noen trenger å bekymre seg for, og særlig ikke våre franske venner, sa den britiske statsministeren.