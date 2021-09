Klossete Merkel-arvtaker rotet bort favorittstempelet

Som leder for Angela Merkels parti og med den drevne statslederens støtte lå alt til rette for at Armin Laschet kunne bli Tysklands neste statsminister. Flere tabber og svake målinger gjør det langt mer usikkert om han kan flytte inn på Merkels kontor etter valget i september. Arkivfoto: Martin Meissner / AP / NTB

NTB

Som leder for Angela Merkels CDU var Armin Laschet en tidlig favoritt til å bli Tysklands neste statsminister. Men flere tabber har kostet ham fordelen.

I løpet av en drøy måned er veien til regjeringskontorene blitt betydelig brattere for 60 år gamle Laschet.

Nedturen begynte under flommen vest i landet i juli. En alvorstynget president Frank-Walter Steinmeier besøkte delstaten Nordrhein-Westfalen, som Laschet har styrt de siste fire årene. Mens Steinmeier hedret ofrene, fanget kameraene opp en flirende Laschet i bakgrunnen. I tillegg var det mange som gjorde narr av delstatsministeren for å ha valgt pensko når han skulle besøke flomområdene.

I et TV-intervju fikk Laschet spørsmål om hvorvidt regjeringen hadde gjort feil i klimapolitikken. Da han svarte at det ville være feil «å endre politikken basert på bare én dag», var det mange som følte at han tok lett på katastrofen.

Noen uker senere havnet den kristendemokratiske partilederen i hardt vær igjen; denne gangen var temaet Afghanistan. Laschet antydet at «vi må ikke få en gjentakelse av 2015», en referanse til alle flyktningene Tyskland tok inn det året – en avgjørelse han selv hadde støttet.

– Den som sier at 2015 ikke må gjentas, sier: Vi har bare råd til å vise slik menneskelighet én gang, skrev Süddeutsche Zeitung og anklaget Laschet for å flørte med ytre høyre.

Full støtte fra Merkel

Tross disse tabbene og at sosialdemokratiske SPD har gått forbi CDU og søsterpartiet CSU på målingene den siste tiden, stiller Merkel seg bak Laschet. På et valgkampmøte nylig sa Tysklands statsminister gjennom 16 år at hun er «dypt overbevist» om at Laschet er rett mann for jobben.

Laschet ligger også bak SPD-leder og finansminister Olaf Scholz når velgerne blir spurt om hvem de vil ha som statsminister.

Selv innen eget parti var ikke veien til toppen bare enkel for Laschet. Først i april, mindre enn et halvt år før valget, sikret han seg nominasjonen som statsministerkandidat foran CSU-leder Markus Söder fra Bayern. Og sistnevnte er stadig vekk mer populær enn Laschet på målinger.

– Mange har feilberegnet

Samtidig er Laschet kjent for å være utholdende, og nyhetsmagasinet Der Spiegel har sagt at han har en egen evne til å holde ut til konkurrentene gir seg, en evne som kan komme godt med i kampen om toppjobben.

Han overrasket mange da han ble valgt til CDU-leder og gjorde det bedre enn målingene skulle tilsi da han vant valget i Nordrhein-Westfalen i 2017.

– Mange har tydeligvis feilberegnet, var svaret da han i et TV-intervju ble spurt om han ofte ble undervurdert.

Født i grenseland

Laschet er født i Aachen, nær grensen til Belgia og Nederland vest i landet. Han er en hengiven katolikk, og møtte kona Susanne da de sang i kirkekoret faren hennes ledet. Sammen har de tre barn.

Merkels mulige etterfølger er en stor beundrer av Karl den store, frankerkongen som styrte sitt rike fra nettopp Aachen.

Süddeutsche Zeitung har beskrevet ham som en som er «ubesluttsom og noen ganger handler på impuls». Noen mener også han mangler tyngden som trengs i forhandlinger på toppnivå i verden. Nylig ga krisen i Afghanistan ham «den første muligheten til å vise seg som en blivende statsmann», ifølge Die Welt.

– Da var han ikke lenger bare en trivelig fyr fra Rhin-regionen, skrev avisen da Laschet langet ut mot Nato og kalte tilbaketrekkingen fra Afghanistan den største fiaskoen i alliansens historie.