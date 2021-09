Tysk venstreside øyner mulighet for regjeringsdeltakelse

Venstrepartiet Die Linke åpner for koalisjonsforhandlinger med De Grønnes og SPD – her ved statsministerkandidatene Annalena Baerbock (til venstre) og Olaf Scholz (midten) – etter valget om en drøy uke.

NTB

Sosialdemokratene leder fortsatt over de konservative før valget i Tyskland. Nå ser venstrepartiet Die Linke en mulighet for politisk makt i en koalisjon.

En koalisjon med tre partnere vil trolig være den eneste muligheten til å sikre flertall i Forbundsdagen etter valget 26. september. Det kan bety lengre forhandlinger og en mulighet for flere partier til å dele på makten.

Thüringens delstatsminister Bodo Ramelow fra fløypartiet Die Linke på venstresiden tilbød seg fredag å stille til forhandlinger dersom sosialdemokratene i SPD vil se på mulighetene for å danne regjering med hans parti og De Grønne. Ramelow leder en koalisjon av nettopp de tre partiene i delstaten. Han sier til nyhetsbyrået DPA at Die Linke har gjort det klart at de ønsker å styre også på nasjonalt nivå.

Katrin Göring-Eckardt fra De Grønne er skeptisk til forslaget og sier Die Linkes utenrikspolitikk utelukker dem som partner. Partiet ønsker blant annet å avvikle Nato, men Ramelow sier det er mulig å forhandle om politikken.

Både statsministerkandidatene Olaf Scholz fra SPD og Annalena Baerbock fra de Grønne har vært skeptiske til å gå sammen med Die Linke.