Riksadvokat vil sikte Haitis statsminister for presidentdrap

Haitis statsminister Ariel Henry, her på en pressekonferanse etter jordskjelvet i landet i august, må siktes for drapet på president Jovenel Moïse, mener landets riksadvokat.

Haitis riksadvokat ber en dommer sikte landets statsminister Ariel Henry for drapet på president Jovenel Moïse i sommer.

Det skjer samme dag som riksadvokat Bed-Ford Claude ba statsminister Henry møte ham for å forklare seg om hvorfor en av de hovedmistenkte for drapet hadde ringt til Henry to ganger kun få timer etter drapet.

– Det er tilstrekkelig med kompromitterende elementer til å ta ut siktelse mot Henry og be om at han tiltales, skriver Claude i sin ordre. Han ber også politiet sørge for at statsministeren ikke kan forlate landet.

En talsmann for Henry sier statsministeren ikke er tilgjengelig for kommentar.

Jovenel Moïse ble skutt og drept i sitt eget hjem 7. juli, og hans kone Martine Moïse ble alvorlig skadd.

Kort tid etter ble over 20 personer pågrepet og siktet for drapet; de aller fleste er utenlandske statsborgere.