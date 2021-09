Israels utenriksminister åpner for støtte til Gaza

NTB

Israel kan bidra til økonomisk utvikling og ny infrastruktur på Gazastripen, ifølge en plan lansert av utenriksminister Yair Lapid.

Forutsetningen er at Hamas, som har makten i det palestinske området, forplikter seg til en langsiktig fredsløsning.

– Strømsystemet vil bli reparert, gass koblet til, et anlegg for avsalting av vann vil bli bygget, sa Lapid i en tale på et israelsk universitet søndag.

Videre nevnte han bedring av helsevesenet, nybygde boliger og oppgradering av transportsystemet. Etter dette ser Lapid for seg en neste fase der en kunstig øy med en ny havn kan bygges utenfor kysten av Gazastripen. I tillegg kan transportforbindelsen mellom Gazastripen og Vestbredden gjenopprettes.

Men Lapid advarer om at hele prosessen kan bli stanset hvis Hamas ikke overholder sine forpliktelser. Og planen er foreløpig ikke offisiell politikk med tilslutning fra hele den israelske regjeringen.

Koalisjonsregjeringen, som består av åtte svært ulike partier, overtok makten i Israel i sommer.

Lapid sier han har støtte fra statsminister Naftali Bennett. Den ambisiøse Gaza-planen er blitt presentert både for USA, EU, Russland og arabiske land.