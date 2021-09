Journalister ble tatt av Taliban: – Jeg trodde livet mitt var over

De siste dagene har sjokkerende beretninger fra journalister i Afghanistan kommet frem i lyset. To av dem ble arrestert av Taliban mens de dekte en demonstrasjon i Kabul.

Video journalist Nemat Naqdi og kollegaen Taqi Daryabi fra den afghanske nyhetskanalen EtilaatRoz var ute i Kabuls gater onsdag for å dekke en protest for kvinners rettigheter. Idet de ankom området utenfor en politistasjon ble de arrestert og tatt med inn i et bakrom.

– De slo meg med voldsom kraft, og jeg var overbevist om at livet mitt var over, forteller Naqdi til CNN.

Nemat Naqdi trodde ikke han skulle komme fra politistasjonen i live.

– De trødde på hodet mitt

Naqdi ble senere løslatt med en arm han ikke kunne bevege, et hovent blodrødt øye og uten evnen til å høre. Nå, flere dager senere, mangler han fortsatt hørsel på det ene øret.

– De la meg i bakken og trødde på hodet mitt. Jeg prøvde desperat å vri meg unna og tryglet dem om å slå meg andre steder i stedet. Jeg ante ikke om nakken eller ryggen min var brukket eller ikke, forteller Naqdi.

Journalistene er nå tilbake på jobb og bildene i saken er tatt av deres kolleger på kontoret i Kabul.

Ifølge de to journalistene er det svært sannsynlig at Taliban vil fortsette å utøve vold mot journalister dersom jobben de gjør truer deres regjering. CNN har forsøkt å komme i kontakt med Taliban angående saken, men har ikke fått svar.

Flere hundre er forsvunnet

Naqdi og Daryabi er 2 av totalt 14 journalister som ble arrestert under forrige ukes demonstrasjoner i Kabul. Ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ) ble minst seks av dem utsatt for variende grad av vold og tortur.

– Taliban må øyeblikkelig løslate journalister i Afghanistan og stanse all vold mot dem. Pressen skal få arbeide uavhengig og fri fra frykt for forfølgelse, skriver CPJ i sin rapport.

I tillegg til de 14 journalistene anslår CPJ at en plass mellom 300 og 500 sivile som deltok i demonstrasjonene ble arrestert. Man har ikke kontroll på hvor de arresterte befinner seg.