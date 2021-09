EU mener lån til Alitalia var ulovlig

NTB

Statslånet som Italia ga til Alitalia i 2017, var ulovlig fordi det ga flyselskapet en konkurransefordel, fastslår EU-kommisjonen.

Den italienske stat ga i 2017 et statslån på 900 millioner euro til Alitalia – et beløp som tilsvarer nesten 9,2 milliarder norske kroner.

Men lånet var i strid med EU-reglene, og nå må flyselskapet tilbakebetale hele summen, også renter, til den italienske staten.

– Etter vår grundige undersøkelse har vi kommet fram til den konklusjonen at de to offentlige lånene til en verdi av 900 millioner euro gitt av Italia til Alitalia ga selskapet en urettferdig fordel over dets konkurrenter, i strid med EUs regler for statsstøtte, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager fredag.

Alitalia hadde i 2017 et desperat behov for likviditet. For å holde flyselskapet over vannet besluttet Italia å utstede to lån til en samlet verdi av 900 millioner euro i henholdsvis mai og oktober 2017.

I april 2018 gikk EU-kommisjonen inn i saken etter å ha mottatt klager fra flere konkurrerende flyselskaper.

Over tre år senere konkluderer EU-kommisjonen med at støtten var imot reglene.