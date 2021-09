Kvinne med IS-tilknytning mistenkt for folkemord

Tre svenske kvinner med antatt tilknytning til IS og kvinnenes seks barn landet på Arlanda mandag kveld. En av dem er mistenkt for folkemord, melder SVT. Foto: Fredrik Persson / TT / NTB

En av de tre kvinnene som mandag ankom Sverige etter å ha blitt utvist fra Syria, er mistenkt for folkemord, melder kanalen SVT.

To av de tre svenske IS -kvinnene som ble utvist fra Syria, ble pågrepet da de ankom Sverige. Ifølge SVT er den ene kvinnen mistenkt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Den tredje kvinnen ble tatt inn til politiavhør. Alle tre antas å ha tilknytning til IS.

Personer som kommer tilbake fra IS-kontrollerte områder kan ha begått forbrytelser som kan etterforskes i Sverige, opplyser svenske påtalemyndigheter og legger til at det jobbes med flere saker.

Innenriksminister Mikael Damberg sier han ikke kan bekrefte eller kommentere enkeltsaker.

– Jeg kan bekrefte at det er flere mistanker om krigsforbrytelser som etterforskes. Vi har mange undersøkelser, både av mennesker som er i Sverige, men også som er i disse leirene, sier han.

Kvinnene landet mandag ettermiddag på Arlanda ved Stockholm sammen med seks barn. De har sittet i den kurdiskdrevne fangeleiren al-Roj, men er nå utvist fra Syria. Svensk UD har bistått med reisen.

Ytterligere åtte svensker med 16 barn er igjen i fangeleirer i Syria.