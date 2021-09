USAs justisdepartement vil hindre vold mot kvinner som forsøker å få abort i Texas

Justisminister Merrick Garland under en pressekonferanse forrige uke.

NTB

Det amerikanske justisdepartementet sier at det ikke vil tolerere vold mot personer som forsøker å få tillatelse til å utføre en abort i Texas.

Kunngjøringen mandag kommer samtidig som føderale tjenestemenn forsøker å finne ut hvordan de kan utfordre Texas' nye og svært strenge abortlov. Loven innebærer forbud mot de aller fleste aborter.

Justisminister Merrick Garland sier at departementet lover å beskytte både de som ønsker å benytte seg av «reproduktive helsetjenester», og de som tilbyr dem.

Dette skal skje ved at departementet håndhever en føderal lov som sikrer fri tilgang til helseklinikker.

Loven, som er kjent som FACEAct, forbyr bruk av fysisk makt og trusler som er ment å krenke eller hindre en person som oppsøker reproduktive helsetjenester. Loven forbyr også skadeverk mot abortklinikker og andre reproduktive helsesentre.

Texas' abortlov er strengere og annerledes enn lover i andre republikansk-styrte delstater siden den åpner for at vanlige mennesker, og ikke bare politi og påtalemyndighet, kan saksøke personer som medvirker til en abort. Privatpersoner oppfordres til å melde ifra om leger som utfører aborter, eller andre som bidrar til at abort blir gjennomført.

Lykkes anmeldelsen, som gjerne kan være anonym, kan anmelderen få 10.000 dollar eller mer i belønning. Summen tilsvarer nesten 90.000 kroner.

Også andre republikansk-styrte delstater har vedtatt strenge abortlover, men hittil er alle stanset i høyesterett fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973, som fastslår kvinners rett til abort.

Loven i Texas er utformet på en måte som gjør at den unnviker føderale regler, noe som betyr at det er Texas' eget rettsvesen som skal håndheve den.