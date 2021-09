WHO overvåker ny coronavariant

Verdens helseorganisasjon WHO har begynt å overvåke en ny variant av coronaviruset. Den har fått navnet «Mu» eller B. 1.621.

Varianten ble først påvist i Colombia i januar, og har siden blitt påvist i andre land i Sør-Amerika og i Europa.

Den er kategorisert som en «variant av interesse». Ifølge WHO har varianten mutasjoner som kan tilsi at den er motstandsdyktig mot vaksiner. Det trengs ytterligere studier for å forstå den, heter det videre.

Sist uke bekreftet Folkehelseinstituttet overfor ABC Nyheter at varianten er oppdaget i Norge.

Det er utbredt bekymring for framveksten av nye mutasjoner mens delta-varianten har presset smittetallene opp verden rundt.

WHO anser foreløpig fire varianter som bekymringsverdige, blant dem alfa, som er påvist i 193 land, og delta, som er påvist i 170 land.

Fem varianter, blant dem Mu, blir overvåket. På globalt plan er Mu påvist i mindre enn 0,1 prosent av de sekvenserte prøvene, men i Colombia er andelen 39 prosent.