Skoler i Florida fratas midler på grunn av munnbindpåbud

NTB

Myndighetene i Florida har begynt å fryse midler til skoledistrikter som går imot guvernør Ron DeSantis' forbud mot munnbindpåbud.

Det skjer til tross for at en domstol i forrige uke slo fast at forbudet er i strid med grunnloven. DeSantis mente det bare skulle være foreldrene som kunne bestemme om barna skulle bruke munnbind på skolen.

Mandag kunngjorde Richard Corcoran, som har øverste ansvar for delstatens utdanningsmyndigheter, at midler til fylkene Alachua og Broward blir holdt igjen. Midlene vil være fryst fram til skoledistriktene retter seg etter forbudet mot munnbindpåbud.

Vickie Cartwright, som er fungerende leder for skolestyret i Broward, sier i en uttalelse at skolestyret mener de følger loven.

– Helsen og sikkerheten til studentene, lærerne og de ansatte er fortsatt vår fremste prioritet. Derfor kommer vi til å fortsette med et påbud om bruk av munnbind, i viten om at fakta er at de bidrar til å minske spredningen av covid-19 i skolene våre, sier hun i en uttalelse.

DeSantis, en republikaner som mange tror posisjonerer seg for å stille som kandidat i presidentvalget i 2024, har i flere uker truet med økonomiske straffetiltak mot skoler som krever at elevene bruker munnbind. President Joe Biden har sagt at skolene vil kompenseres med føderale midler.

Skolestyrene var de to første av ti som innførte krav om at alle elever bruker munnbind, med mindre de har medisinske årsaker for å la være. Mer enn halvparten av elevene i Floridas offentlige utdanningsinstitusjoner er omfattet.

Deltavarianten av koronaviruset, som er mer smittsom enn den opprinnelige alfa-varianten, førte til økt smitte i delstaten og rekordhøye tall for sykehusinnleggelser idet skolene åpnet igjen tidligere i august. I midten av måneden ble det registrert mer enn 21.000 nye smittetilfeller hver dag, opp fra rundt 8.500 en måned i forveien.

Antallet innlagte pasienter har imidlertid sunket med rundt 8 prosent den siste uka.