Indias «levende døde»: – De stirret på meg som om jeg var et spøkelse

Hvis du er død kan du ikke eie land, men mange av dem som registreres som avdød i India lever i beste velgående.

Padesar Yadev ble tatt på senga da han oppdaget at han selv er registrert som død. Da han vendte tilbake til landsbygda fikk naboene hakeslepp.

– De stirret på meg som om jeg var et spøkelse og sa «du er jo død! Vi har allerede hatt minnestund», gjenforteller Yadev til BBC.

Mistet datteren

Den indiske mannen, som er i 70-årene, mistet nylig datteren og svigersønnen. Etter det tragiske tapet satt han plutselig igjen med to barnebarn han måtte oppdra. For å kunne ta seg av dem bestemte han seg for å selge gården han hadde arvet fra faren sin.

Så kom telefonen.

Mannen Yadev hadde solgt gården til ringte og sa at han hadde blitt informert om at personen Yadev utga seg for å være er død. Det var Yadevs nevø som hadde informert den nye gårdeieren.

For å kunne bevise at han lever valgte han å reise tilbake til landsbyen. Da fremkom det at nevøen hadde meldt ham inn som død i håp om å få arve eiendommen.

Så snart de står til å arve landområder og gårder blir folk oppført som døde. Les mer Lukk

– Det står her svart på hvitt at du er død

Yadev er ikke den eneste i India som har oppdaget at de selv er oppført som omkommet. Lal Bihari Mritak, som hjelper Yaved med saken, har startet en organisasjon for å hjelpe personer som blir oppført som død. Han har selv levd en tredjedel av livet sitt oppført som død.

Mritak vokste opp som fattig i India, og ble plutselig oppført som avdød da han sto til å skulle arve en gård etter et familiemedlem.

– Det står her svart på hvitt at du er død, skal myndighetene ha sagt til Mritak. Eiendommen hadde gått videre til Mritaks onkel, og da han tok fatt i saken innså han fort at han ikke var den eneste.

Ifølge Mritak registrerer folk familiemedlemmer som døde slik at de kan arve eiendommer. Han valgte å etablere organisasjonen «Levende døde» i håp om å kunne få bukt med svindelproblemet. Padesar Yadev er en av mange som håper på å få hjelp via organisasjonen.