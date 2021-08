Merkel: Situasjonen i Afghanistan er bitter, dramatisk og skremmende

– Dette er en forferdelig utvikling for de millioner av afghanere som ønsker et mer liberalt samfunn sier Tysklands statsminister Angela Merkel. Foto: AP / NTB

NTB

Tysklands statsminister Angela Merkel omtaler situasjonen i Afghanistan etter Talibans maktovertakelse som «bitter, dramatisk og skremmende».

Merkel hadde pressekonferanse om Afghanistan i Berlin mandag.

– Dette er en forferdelig utvikling for de millioner av afghanere som ønsker et mer liberalt samfunn, sa hun.

Den tyske regjeringen fokuserer nå på å evakuere tyske statsborgere og afghanere som har jobbet for den tyske regjeringen og det tyske forsvaret. Merkel sier at de kaotiske forholdene i Kabul gjør operasjonen ekstremt vanskelig.

Den tyske statsministeren sier hun har vært i kontakt med Frankrikes president Emmanuel Macron om saken og at det er sannsynlig at det vil bli holdt et møte i EU om situasjonen.

Macron advarer

– Afghanistan må ikke bli et nytt tilholdssted for terrorisme slik landet en gang var, sa Macron i en TV-tale mandag. Han la til at islamske terrorister kan prøve å utnytte situasjonen.

Destabiliseringen av Afghanistan kan også føre til nye ukontrollerte strømmer av flyktninger til Europa, mener han.

Macron sier han har snakket med Merkel om samarbeid dersom mange flyktninger kommer til Europa.

Frankrike har på Macrons ordre sendt to fly og spesialstyrker til Afghanistan for å bistå i evakueringen av franskmenn og afghanere som samarbeidet med Frankrike.