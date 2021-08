Foreldre siktet for å ha holdt sønn innesperret i Sverige

NTB

En kvinne og en mann er pågrepet i Sverige, siktet for å ha holdt sønnen innesperret i en lengre periode.

Pågripelsene skjedde mandag denne uken, skriver Aftonbladet. Sønnen er i 20-årene og befant seg i boligen i Stockholm-området da foreldrene ble pågrepet.

Aftonbladet viser til opplysninger fra ikke navngitte kilder som forteller om dører med et stort antall hengelåser i den aktuelle leiligheten.

Det undersøkes angivelig om frykt for coronaviruset kan være et mulig motiv som ligger bak hendelsen. Det skal ha kommet opplysninger om at den unge mannen har beveget seg utendørs ved enkelte anledninger sammen med en av foreldrene.