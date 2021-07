WHO: Det kan komme farligere virusvarianter

WHOs krisesjef Michael Ryan sier deltavarianten er en advarsel om at farligere varianter kan komme. Arkivfoto: Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP / NTB

NTB

Deltavarianten av covid-19 er en advarsel til verden om å bekjempe viruset raskt før det muterer igjen til noe enda verre, sier Verdens helseorganisasjon (WHO).

Den svært smittsomme virusvarianten ble først oppdaget i India og har nå spredt seg til 132 land og områder, ifølge WHO. Varianten gis skylden for at tallet koronadødsfall i Afrika har økt med 80 prosent de siste fire ukene.

– Delta er en advarsel. Det er en advarsel om at viruset utvikler seg, men også en oppfordring til å handle nå før farligere varianter oppstår, sier WHOs krisesjef Michael Ryan.

Ryan sier det er velprøvde tiltak som skal til for å få kontroll på smittespredningen.

– De samme tiltakene som vi har brukt tidligere, vil stoppe det viruset, i særlig grad fysisk avstand, bruk av munnbind, vasking av hender og å unngå å være innendørs i dårlig ventilerte og folksomme rom.