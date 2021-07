Store ødeleggelser i Sibir – skogbranner fortsetter å herje

En frivillig i utkanten av den store skogbrannen vest for Jakutsk i forrige uke. Foto: Ivan Nikiforov / AP / NTB

NTB

Brannmenn kjemper mot flammer nordøst i Russland som strekker seg over mer enn 5.000 kvadratkilometer. Det er et område dobbelt så stort som Luxembourg.

Russiske medier har i flere dager vist bilder fra byen Jakutsk, samt andre omliggende byer, som er totalt oppslukt av røyk fra brannen.

Det russiske sivilforsvaret anslår at verdier for over 120 millioner kroner er ødelagt i delrepublikken Sakha så langt.

Også andre steder i Russland pågår store skogbranner. Over 5.000 mennesker og rundt 30 fly deltar i arbeidet med å slukke nesten 200 branner.

Brannene dekker til sammen et areal på over 18 millioner mål. Omfanget av brannene er så stort at halvparten av dem ikke blir forsøkt slukket i det hele tatt, ifølge russiske myndigheter.

Det antas at klimaendringene har bidratt til større skogbrannfare over store deler av Russland.

Video: Hetebølgen i Sibir bekymrer forskere: – Det er skremmende