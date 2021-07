Fem døde etter jordskred i rohingyaleir i Bangladesh

NTB

Minst fem rohingyaer er døde etter at kraftig regn utløste et jordskred i en flyktningleir sørøst i Bangladesh, opplyser tjenestemenn.

Redningsarbeidere fant de fem døde, hvorav to var barn, under leirklumper som falt over stråhyttene i leiren i Cox's Bazar, sier den lokale tjenestemannen Nizam Uddin Ahmed.

To andre rohingyamenn ble skadd og sendt til sykehus.

Alle de døde bodde i leir nummer 10 i Balukhali ved foten av et lite fjell.

Bangladesh huser flere hundre tusen fra den muslimske rohingyaminoriteten som har flyktet fra nabolandet Myanmar.