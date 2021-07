Mor og nyfødt barn måtte sove på låst celle etter å ha krysset grensen til USA ulovlig

Den amerikanske grensevakten har ikke oversikt over hvor mange barn som fødes i deres varetekt.

Den 16. februar i fjor fødte en høygravid kvinne 17 minutter etter at hun ankom interneringsleiren på grensen mellom USA og Mexico.

Hun og familien hennes ble arrestert da de forsøkte å ta seg inn ulovlig i USA fra Mexico, men på vei over grensen fikk kvinnen tydelige tegn på veer.

Ifølge Insider fødte den høygravide kvinnen uten hjelp, måtte støtte seg til en søppelbøtte og rakk ikke å ta av seg buksene.

I en klage sendt inn av to menneskerettighetsorganisasjoner til Department of Homeland Security, står det at ektemannen hennes skal ha sagt at hun trengte øyeblikkelig medisinsk hjelp allerede da de ble anholdt. De ble likevel fraktet direkte til interneringsleiren hvor hun da fødte.

Det var NRK som først omtalte saken.

Mor og barn måtte sove på en celle uten ordentlig seng

Etter fødselen ble kvinnen og det nyfødte barnet sendt til sykehus, men da de ble skrevet ut to dager senere havnet de begge tilbake i forvaring av grensekontrollen, og måtte tilbringe natten i en låst celle uten seng.

Overvåkningskameraer viser at kvinnen og det nyfødte barnet i stedet sov på en benk.

Ifølge klagen til Homeland Security fikk kvinnen papirene hun trengte for å bli fraktet videre til et familiesenter først på ettermiddagen dagen etter. Her fikk hun endelig dusje står det i klagen. Da hadde det gått tre dager siden fødselen.

Ikke tall på hvor mange barn som blir født på grensen

I etterkant av hendelsen startet det amerikanske Innenriksdepartementet en granskning. Nylig ble en rapport fra granskningen publisert hvor de konkluderte med at grensepatruljen ga tilstrekkelig medisinsk hjelp til både mor og det nyfødte barnet hennes, og at måten personalet forholdt seg til saken på var etter retningslinjene.

Innenriksdepartementet konkluderte også med at det i noen tilfeller var umulig å unngå at fødselen skjer i grensekontrollenes forvaring. Men under granskningen kom det frem at den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP) imidlertid ikke kunne gi ut tall på hvor mange som blir født i deres varetekt.

Innenriksdepartementets gjennomgang av fødsler på amerikanske interneringsleire viste også at grensepatruljen av og til holdt nyfødte spedbarn i varetekt i flere døgn. Dette konkluderer de med at er problematisk, både helsemessig og juridisk.

De betegner grensekontrollenes fasiliteter som utrygge for nyfødte barn. Dessuten blir alle barn som fødes i USA, også de som fødes på interneringsleire, amerikanske statsborgere.

– Innvandringspolitikk i limbo

Kritikken mot hvordan USA behandler migranter på grensen har fortsatt etter at Joe Biden tok over som president i januar.

Biden har derimot lovet det amerikanske folk å gå tilbake til innvandringspolitikken landet hadde før Donald Trump tok over som president, sier seniorforsker ved Norce forskningsinstitutt, Hilmar Mjelde.

– Men Biden har blitt overveldet av flyktningkrisen på Mexico-grensen. Så innvandringspolitikken hans er litt i limbo nå. Han prøver å legge den om, samtidig som han forsøker å stagge innvandringen fra Sentral-Amerika, sier han til NRK.