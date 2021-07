Tyskland betaler reisen for afghanere som jobbet for forsvaret

Den siste tyske kontingenten fra Afghanistan kom hjem i slutten av juni. Nå vil den tyske regjeringen sørge for at afghanere som jobbet for de tyske styrkene får en reell mulighet til å komme seg ut av landet og i trygghet i Tyskland. Arkivfoto: Hauke-Christian Dittrich / AP / NTB

NTB

Afghanere som jobbet for det tyske forsvaret og frykter hevn fra Taliban, skal få fly til Tyskland på den tyske statens regning.

– Jeg vil at vi skal gi dem som har hjulpet oss så mye, en reell utvei, sier Tysklands statsminister Angela Merkel.

I tillegg til å betale flyreisen for afghanere som jobbet med de tyske styrkene i landet, har regjeringen også diskutert å sette opp charterfly fra Afghanistan til Tyskland for å hente folk ut. Merkel sier hun vil finne pragmatiske løsninger og at det inkluderer å vurdere å leie inn fly, dersom det er nødvendig.

Så langt har rundt 3.000 personer fått brev om at de får komme til Tyskland, Rundt 490 av dem har jobbet for det tyske forsvaret eller tysk politi.

– Målet er å sikre at alle som har jobbet for Tyskland siden 2013, får muligheten til å komme til Tyskland dersom de ønsker det, slik at de ikke lenger skal være truet, sier Merkel.