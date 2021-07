Frankrike trekker ut Sahel-styrke tidlig i 2022

Frankrikes president Emmanuel Macron holder sin tradisjonelle tale til de væpnede styrker kvelden før nasjonaldagen. Her kunngjør han at Frankrike trekker hovedstyrken ut av Sahel innen april 2022. Foto: AP / NTB

NTB

Frankrike vil i løpet av første kvartal 2022 trekke ut sin hovedstyrke på 5.000 mann fra Sahel-området i Afrika, opplyser president Emmanuel Macron.

Franske styrker er til stede over hele det utstrakte området for å demme opp for jihadistangrep. Nå har presidenten for første gang satt en sluttdato for oppdraget, men lover at franske styrker ikke skal fjernes fullstendig.

Macron orienterte de væpnede styrker i Frankrike om denne beslutningen kvelden før den tradisjonelle markeringen av den franske nasjonaldagen 14. juli.

Frankrikes fortsatte nærvær i Sahel blir trappet kraftig ned, men noen hundre soldater skal fortsatt danne kjernen i det som kalles Takuba internasjonale innsatsstyrke.

Dagens militære engasjement strekker seg tilbake til 2013 da den franske regjeringen grep inn for å stanse framrykkingen av jihadister i Mali. Macron roste tirsdag de franske styrkene for å ha hindret at det ble opprettet et kalifat i Sahel-området.