Nord-Korea og Kina ønsker sterkere bånd

Kinas president Xi Jinping og Nord-Koreas statsleder Kim Jong-un, her under et møte i Pyongyang i 2019. Arkivfoto: Korea News Service / AP / NTB

NTB

Nord-Korea og Kina uttrykker begge ønske om å knytte sterkere bånd i anledning 60-årsmarkeringen for de to landenes forsvarspakt.

I 1961 undertegnet de to landene en pakt som forplikter at det ene landet bistår det andre dersom det skulle bli utsatt for et angrep.

Statsleder Kim Jong-un i Nord-Korea sier i en melding til den kinesiske presidenten Xi Jinping at han er opptatt av å utvikle «de vennlige og samarbeidsorienterte relasjonene» mellom de to landene, ifølge det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået.

Tonen er like vennlig i presidentens tilsvarende melding rettet mot Kim, og Xi påpeker at de to landene «uten tvil har støttet hverandre».

Med økonomiske vanskeligheter, særlig som følge av pandemien, samt harde sanksjoner fra USA, er det ventet at Nord-Korea ser til Kina for støtte. Kina ser på sin side det som avgjørende at de unngår en nordkoreansk kollaps med tanke på sine egne sikkerhetsinteresser. De ønsker derfor å styrke båndene sine med Nord-Korea og andre allierte mens rivaliseringen deres med USA fortsetter, ifølge eksperter.

Kina kjempet sammen med Nord-Korea i Koreakrigen på 1950-tallet, mens USA-ledede FN-styrker støttet Sør-Korea. Fremdeles er nær 30.000 amerikanske soldater stasjonert i Sør-Korea for å bidra til at spenningsnivået mellom de to koreanske landene holder seg på et lavt nivå.