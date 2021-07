Hyppig brukte vaksiner er effektive mot delta-varianten, ifølge ny studie

To hyppig brukte koronavaksiner gir etter to doser sterk beskyttelse mot delta-varianten, ifølge en ny studie fra Frankrike. Illustrasjonsfoto: Marco Ugarte / AP / NTB

NTB

En ny studie viser at hyppig brukte koronavaksiner gir sterk beskyttelse mot delta-varianten, som florerer verden rundt.

Delta er blitt den dominerende varianten i en lang rekke land, flere av dem der brorparten av befolkningen fortsatt ikke er vaksinert.

Forskere fra Pasteur-instituttet i Frankrike publiserte torsdag resultater som understreket viktigheten av full vaksinering med to doser.

Publisert i Nature

Blod fra flere titalls mennesker som hadde fått én dose av vaksinene fra enten Pfizer eller AstraZeneca, gjorde «så vidt motstand» mot delta-varianten, heter det i resultatene, som er publisert i tidsskriftet Nature.

Men noen uker etter at de hadde fått dose nummer to, var nesten samtlige det forskerne anser som tilstrekkelig beskyttet til å nøytralisere delta-varianten, selv om antistoffene var noe svakere enn mot tidligere virusvarianter.

Uvaksinerte

Forskerne testet også uvaksinerte mennesker som hadde overlevd en runde med covid-19-sykdom og fant ut at deres antistoffer var fire ganger svakere mot delta-varianten. Men én enkelt vaksinedose økte motstandsdyktigheten betraktelig og ga i tillegg beskyttelse både mot delta-varianten og to andre mutanter, ifølge studien.

Eksperimentene underbygger data fra verden, der delta-variantens mutasjoner ikke omgår vaksinene som blir mest brukt i vestlige land, men understreker samtidig hvor viktig det er å få mer av verdens befolkning vaksinert før det kommer flere mutasjoner.

Forskere i Storbritannia fant for eksempel ut at to Pfizer-doser gir en beskyttelse på 96 prosent mot innleggelse som følge av delta-varianten, og 88 prosent beskyttelse mot symptomer.