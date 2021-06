«Utryddet» mus oppdaget på australsk øy

NTB

En australsk mus som forskere har trodd har vært utryddet i over 100 år, viser seg å leve på øya Faure Island utenfor Australias vestkyst.

Arten Gould's mouse levde over hele Australia lenge før europeiske bosettere dukket opp på 1600-tallet. Men siden ingen har sett spor etter den lille musen siden 1895, har forskere antatt at den er utryddet.

Det var inntil forskere ved Australian National University oppdaget en gruppe mus på øya Faure Island, som ligger utenfor kysten ved delstaten Western Australia.

På øya er den kjent under et annet navn, Shark Bay-musen, ifølge en forskningsartikkel i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskerne klarte imidlertid å knytte Gould's mouse til musene på øya gjennom gamle prøver tatt i New South Wales og Victoria, hele 4.000 kilometer fra Shark Bay.

– Det er en stor avstand, så jeg ble overrasket over at de to artene i utgangspunktet er den samme arten, sier Emily Roycroft, som ledet forskerteamet, i rapporten.

Det antas at en liten gruppe av arten holdt til på øya da den fremdeles satt sammen med fastlandet for tusenvis av år siden og har holdt seg der siden.