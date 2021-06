Merkel: EU bør søke direkte kontakt med Putin

EU bør stå sammen mot russiske provokasjoner, men bør også søke å oppnå direkte kontakt med Vladimir Putin, sier Angela Merkel. Putin er positiv til mer dialog.

AFP skriver at Merkel og Macron skal prøve å overtale EU-ledere til å gjenoppta regelmessige møter med Vladimir Putin. Disse møtene ble fryst etter 2014, der pro-russiske separatister på Krim, støttet av russiske styrker uten insignia, fikk Krim-halvøya under russisk kontroll.

De østeuropeiske landene ventes å være negative til forslaget, og ble overrasket over initiativet, ifølge AFP.

Vil ha direkte kontakt

– Det er ikke nok at den amerikanske presidenten snakker med den russiske presidenten. Jeg mener vi, som Den europeiske union, også må søke å ha direkte kontakt med Russland og den russiske presidenten, sier Merkel rett før torsdagens EU-toppmøte.

– Vi må skape mekanismer så vi samlet kan svare på russiske provokasjoner, sa Merkel og la til at dette er den eneste måten EU kan «stå imot russiske hybridangrep».

Fransk-tysk forslag

Tyskland og Frankrike har sammen foreslått en plan som åpner for flere økonomiske sanksjoner mot Russland, men som også tar opp muligheten for et toppmøte mellom Putin og europeiske ledere.

Den russiske presidenten er positiv til initiativet om mer kontakt, sier talsmannen hans.

– Putin støtter opp om å skape mekanismer for dialog og kontakt mellom Brussel og Moskva, sier Dmitrij Peskov.

Skepsis

Ukrainas utenriksminister langer ut mot forslaget, og kaller det «farlig». Flere andre EU-land er skeptiske til ideen. Forholdet mellom EU og Russland har blitt dårligere siden Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014.

Siden den gang har det ikke vært noe toppmøte mellom Putin og EUs lederskap. EU har også innført en rekke sanksjoner mot Russland, som har svart med mottiltak.

Merkels tale var for øvrig trolig hennes sister regjeringsrapport til Forbundsdagen før hun gir seg som statsminister. Hun varslet i 2018 at hun ville trekke seg etter valget i September. Merkel, som fyller 67 år neste måned, har ledet Tyskland i 16 år.