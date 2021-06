Skal ha blitt mishandlet i flere år - nå risikerer hun livstid for drap på overgriperen

– Jeg drepte han så at han ikke skulle drepe oss

Valerie Bacot (i midten med gult skjerf) ankommer rettslokalene i Chalon-sur-Saone i Frankrike omgitt av sine barn. Hun er tiltalt for overlagt drap, men hevder selv at drapet ble utført i selvforsvar.

Mandag startet rettsaken der den franske kvinnen Valerie Bacot er tiltalt for å ha drept mannen sin. Mannen, som også var hennes tidligere stefar, skal ha voldtatt, slått og tvunget henne til prostitusjon i flere år.

Den franske kvinnen Valerie Bacot (40) risikerer å bli dømt til livstid i fengsel for å ha skutt og drept mannen sin i 2016. Hun hevder drapet på Daniel Polette, som også var henne tidligere stefar, skjedde i selvforsvar etter å ha blitt mishandlet av ham i over 20 år.

– Jeg drepte han så at han ikke skulle drepe oss, skriver hun i boken sin Tout Le Monde Savait «Alle visste», som skildrer livet hennes med mannen Daniel Polette og dere fire barn, ifølge CNN.

Rettsaken startet mandag denne uken i den franske byen Chalon-sur-Saône. Det forventes at saken skal gå over fem dager.

Skal ha blitt voldtatt første gang som 12-åring

Historien om Bacot og Polette strekker seg tilbake til 90-tallet. Da skal Polette, som da var kjæreste med moren til Bacot, ha forgrepet seg på Bacot for første gang, ifølge Bacot. Bacot var da 12 år gammel.

Polette ble dømt til to og et halvt års fengsel for å ha voldtatt en mindreårig person i 1996. Da han omsider slapp ut, fortsatte han å forgripe seg på Bacot.

Da Bacot var 17 år gammel, ble hun gravid og fødte deres første av totalt fire barn. Til tross for dette stoppet ikke mishandlingen.

– En morgen i spisestuen startet han å kjefte på meg høylytt fordi jeg ikke hadde ryddet bort lekene til barnet vårt ordentlig. Plutselig slo han meg hardt, helt uten forvarsel, uttaler Bacot i boka, ifølge CNN.

De tre andre barna ble født over de neste 18 årene. Samtidig skal Polette, ifølge Bacot, ha fortsatt å voldta henne og tvunget henne til prostitusjon, særlig blant trailersjåfører.

Fikk hjelp av barna til å begrave liket

Etter at Bacot drepte Polette ved å skyte han i nakken med Polettes egen pistol i 2016, fikk hun hjelp av to av barna sine til å grave ned liket. De to barna ble i 2016 dømt til et halvt år betinget fengsel for å ha vært med på å skjule liket.

Under etterforskningen av drapet fortalte barna at moren deres hadde blitt mishandlet av Polette så lenge de kunne huske.

Saken mot Valerie Bacot får mye oppmerksomhet i Frankrike. Les mer Lukk

Hevder selvforsvar, risikerer livstid

Aktor i saken mener at Bacot drepte Polette med overlegg. Bacots forsvarer mener at dette er feil og at Bacot handlet i selvforsvar.

Selv hevder Bacot at Polette truet med å drepe henne og barna hvis hun forlot ham.

Bacot risikerer å bli dømt til livsvarig fengsel for overlagt drap.

I januar ble det startet en underskriftskampanje som krever at Bacot ikke skal fengsles for drapet. Så langt har over 580.000 mennesker skrevet under på oppropet.

I en lignende sak der en annen fransk kvinne, Jacqueline Sauvage, ble dømt til ti års fengsel for å ha drept mannen sin ble gjerningskvinnen i 2016 benådet av daværende president Francois Hollande. Sauvage hadde skutt mannen sin tre ganger i ryggen med en jaktrifle i 2012.