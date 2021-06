Taiwan får flere vaksinedoser enn ventet fra USA

NTB

USA gir 2,5 millioner vaksinedoser til Taiwan, tre ganger så mange doser som tidligere lovet.

Forsendelsen skal etter planen komme fram i løpet av søndag.

– Vår donasjon av 2,5 millioner vaksinedoser er på vei til Taiwan, hvis helsesamarbeid med USA bidro til å redde liv her og rundt om i verden, tvitret talsperson Ned Price for det amerikanske utenriksdepartementet lørdag.

Taiwan med sine 23,5 millioner innbyggere har slitt med å få tak i vaksiner på grunn av kinesisk motstand.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og tok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Øya har i praksis fullt selvstyre, men Kina truer med å invadere dersom myndighetene der erklærer selvstendighet.

USA lovte bort 750.000 vaksinedoser da tre senatorer besøkte øya tidligere i juni. Etterpå uttrykte Kina sterk misnøye, og ba USA «være forsiktige rundt Taiwan-spørsmålet og unngå å sende feilaktige signaler til separatistene».

Ifølge Taiwans president Tsai Ing-wen har amerikanerne bestemt seg for å øke donasjonen, etter innsats fra begge sider de siste to ukene. Leveransen tas imot med åpne armer.

– For et syn! For en gest! Jeg takker presidenten og utenriksdepartementet for den store donasjonen og høyt verdsatte hjelpende hånden. Forholdet mellom Taiwan og USA er bunnsolid, og vi kommer til å fortsette det nære samarbeidet i kampen mot covid-19, heter det i en Twitter-melding signert Taiwans utenriksminister Jaushieh Joseph Wu.