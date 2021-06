USAs ambassade i Kabul stenger som følge av kraftig coronautbrudd

NTB

Den amerikanske ambassaden i Afghanistan stenger etter at over 100 ansatte har fått påvist coronasmitte.

Én person er allerede død, og 114 er sendt i karantene. Flere personer er blitt evakuert fordi de trenger medisinsk hjelp, opplyser ambassaden torsdag.

Samtidig har alt gjenværende personell fått beskjed om å holde seg i isolasjon. De får kun lov til å gå ut for å hente mat, og for eventuelt å trene utendørs, men da kun alene, ifølge et notat som ambassaden har sendt ut, og som er lagt ut på Twitter.