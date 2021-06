Tokyo-børsen ned etter signal fra USAs sentralbank

NTB

Flere børser i Asia falt at USAs sentralbank antydet at de enorme økonomiske hjelpetiltakene blir fjernet tidligere enn antatt.

Aksjemarkedene i Tokyo og Seoul falt i etterkant av meldingen fra den amerikanske sentralbanken.

Federal Reserve meldte onsdag at inflasjonen ventes å bli på hele 3,4 prosent i år, opp fra et tidligere anslag på 2,4 prosent. I tillegg ble anslaget for den økonomiske veksten oppjustert fra 6,5 til 7 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt med 0,9 prosent torsdag, mens Kospi-indeksen i Seoul endte ned 0,4 prosent.

Noe bedre gikk det lenger vest. Hang Seng-indeksen i Hongkong hentet seg etter hvert inn og endte opp 0,1 prosent. Hovedindeksen i Shanghai fikk en oppgang på 0,2 prosent.

På Wall Street falt den bredt sammensatte S&P 500-indeksen 0,5 prosent onsdag som en reaksjon på meldingen om trolig renteheving i 2023. Svært lave renter har bidratt til å sette fart på det globale aksjemarkedet etter fjorårets økonomiske nedgang.

Dow Jones-indeksen falt 0,8 prosent, og teknologitunge Nasdaq tapte seg 0,2 prosent.

Kunngjøringen fra sentralbanken onsdag gjenspeiler en styrket tro på bedring av den amerikanske økonomien.