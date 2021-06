Ungarns lov mot «promotering av homofili» vekker bekymring hos EU

Det var store demonstrasjoner utenfor nasjonalforsamlingen i Budapest mandag, dagen før loven som blant annet forbyr «promotering av homofili», ble vedtatt. EU sier loven vekker bekymring. Foto: Szilard Koszticsak / MTI via AP / NTB

NTB

EU-kommisjonen uttrykker bekymring over Ungarns nye lov som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige.

– Veldig bekymret over den nye loven i Ungarn. Vi undersøker om den bryter med relevant EU-lovgivning, tvitrer EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Jeg tror på et Europa som omfavner mangfold, ikke et som gjemmer det fra barna våre. Ingen bør bli diskriminert på bakgrunn av legning, fortetter hun.

Forslaget ble lagt fram av regjeringspartiet Fidesz i forrige uke og godkjent tirsdag. Det har som hovedmål å bekjempe pedofili, men inneholder også endringer som forbyr visning av andre legninger enn heteroseksualitet i skolenes seksualundervisning, samt i filmer og reklame rettet mot personer under 18 år.

Kritikere mener den nye loven er en «kraftig innskrenking» av ytringsfriheten og barns rettigheter. I praksis innebærer den et forbud mot opplæringsprogrammer og reklamemateriell fra LHBT-grupper.

Brussel er under press for å fordømme den nye loven, som USA mener er bekymringsfull og inneholder restriksjoner som «ikke har noen plass i et demokratisk samfunn».

Embetsfolk i EU-kommisjonen sier at de skal se nærmere på saken.

– Vi kommer ikke til å være stille, vi kommer til å gi uttrykk for vårt syn eller meninger. Men vi er nødt til å basere disse på en grundig gjennomgang av hva som faktisk er i den loven, og hva problemene med den kan være. Hva vi gjør, avhenger av hva vi finner ut, sier talskvinne Dana Spinant til nyhetsbyrået AFP.