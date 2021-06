USA, EU og Spania gir penger for å hjelpe Mellom-Amerika med migrasjonskrisen

NTB

USA, EU og Spania lovet torsdag å sette av over 700 millioner kroner til å hjelpe Mexico og Mellom-Amerika med å håndtere migrasjonskrisen.

USA lover å bidra med 473 millioner kroner på toppen av de nærmere 2,6 milliarder kronene som landet kunngjorde i humanitær hjelp i april, opplyser en tjenestemann for regjeringen i San José i Costa Rica.

– Disse pengene skal brukes til å støtte oppgaven med å bygge opp asylsystemer og gjøre regjeringene i stand til å håndtere migrasjonspresset på egen hånd, sa Amy Pope, som er seniorrådgiver i migrasjonsspørsmål for Det hvite hus, under et møte i San José.

– Dette er del av president Joe Bidens omfattende tilnærming til migrasjon og handler ikke kun om USAs grense. Det handler om de utløsende årsakene til at folk føler de ikke har noe annet valg enn å legge ut på flukt, sa hun.

Spanias statsminister Pedro Sánchez sa at hans regjering skal bidra med 63 millioner kroner. EU lover 187 millioner kroner.

– Vi innser at problemet ikke kan løses uten noen regional løsning, sa Pope torsdag.