Stort strømbrudd på Puerto Rico

Orkanen Maria rammet det amerikanske territoriet hardt i 2017. Bildet viser arbeidere i gang med å reparere strømforsyningen den gang. Natt til fredag norsk tid ble Puerto Rico rammet av et omfattende strømbrudd etter en brann og et nettangrep. Arkivfoto: Carlos Giusti / AP / NTB

NTB

Om lag halvparten av Puerto Ricos innbyggere er uten strøm etter et nettangrep og en brann som har rammet elektrisitetsforsyningen.

– Det var brann i en transformer. Brannen har ført til betydelige strømbrudd over hele øya, heter det i en uttalelse fra strømselskapet Luma Energy.

Bilder og videoer i sosiale medier viser høye flammer og svart røyk stige opp fra understasjonen Monacillo i San Juan.

To timer tidligere opplyste selskapet at det var blitt utsatt for et DDOS-angrep, et tjenestenektangrep som pepret Luma Energys server med 2 millioner forespørsler og dermed fikk den til å ta kvelden, noe som gjorde at strømkunder ikke kunne logge seg inn.

Myndighetene har ikke opplyst om de gransker om det er noen forbindelse mellom nettangrepet og den påfølgende brannen.