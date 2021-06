Vaksinefrykt hemmer kamp mot corona i India

NTB

Når helsearbeideren Neelam Kumari banker på i indiske landsbyer, stikker mange skrekkslagne ut bakdøra av frykt for at hun skal gi dem coronavaksinen.

Mens den katastrofale coronapandemien er i ferd med å dempes i Indias byer, raserer det dødelige viruset den fattige landsbygda. Og der hersker uvitenhet og frykt.

– Mange i min landsby vil ikke ha vaksinen. De er redd de dør hvis de tar den, sier Kumari i Dhatrath, en landsby i delstaten Haryana, der bøfler vandrer i gatene.

– En av mennene i landsbyen var så sint at han banket opp en helsearbeider som prøvde å overtale ham til å ta vaksinen, sier hun.

Bare 15 prosent av befolkningen på landet har fått første dose av vaksinen, mot 30 prosent i byene, enda to tredeler av smittetilfellene nå registreres på landsbygda, ifølge avisa The Hindu.

Rykter og overtro

Rykter og overtro deles på nettet og spres gjennom meldingstjenester som WhatsApp. Frykt for at 5G fører til corona har ført til at mobilmaster er angrepet i Haryana.

– Folk tør ikke teste seg fordi de tror myndighetene skal erklære dem positive selv om de ikke er det, sier legen Shoeb Ali i landsbyen Miyaganj i Uttar Pradesh.

Frykten tar tak selv om folk ser hauger av lik som dumpes i elver eller grunne graver, noe som burde vise dem at covid-19 herjer på landsbygda der 70 prosent av Indias 1,3 milliarder innbyggere bor.

I Nuran Khera i Haryana er folk motvillige mot å la seg vaksinere selv om de ser at i mange hus er folk syke, og titalls mennesker dør.

Stikker til skogs

– Selv når de åpnet et vaksinesenter her, er ingen klar til å ta vaksinen. Jeg vil ikke ta den fordi den har mange bivirkninger. Folk blir syke etter å ha blitt vaksinert, sier 45 år gamle Rajesh Kumar.

I andre delstater blir det meldt om folk som hopper ut i elver eller stikker til skogs for å slippe unna de mobile helseteamene.

Hom Kumari, en helsearbeider i Bhatau Jamalpur i Uttar Pradesh sier at noen mennesker er det umulig å overbevise.

– Hva sier man til noen som sier: «Hvis det er min skjebne å leve, kommer jeg til å leve, selv uten vaksinen»? spør hun.

Tror sykehus er farlig

I tillegg er det langt mellom helsesentrene, og mange mennesker tror at det er farligere å bli lagt inn på sykehus enn å holde seg unna.

– Folk som oppsøkte sykehus, kom aldri tilbake, sa en annen landsbybeboer som ikke ville oppgi navnet sitt.

Coronaviruset har også vært et hardt slag for indisk økonomi, og landsbybeboerne er mer bekymret for å få endene til å møtes, sier helseeksperten Rajib Dasgupta.

– Inntil disse tilstandene er bedret, er det svært vanskelig å fortelle dem hvorfor vaksiner er viktig, sier han.

Ta lærdom fra poliokampanje

Ekspertene sier at India må ta i bruk lærdommen fra kampanjen for vaksinering av barn under fem år mot polio for 10–20 år siden. Den kampanjen lyktes da landsbyledere spredte kunnskapen om at vaksinen var trygg.

På samme måte er religiøse ledere i Uttar Pradesh nylig blitt oppfordret til å oppmuntre sine tilhengere til å ta vaksinen mot coronaviruset.

Navneet Singh, som styrer vaksinasjonen i Jind-distriktet i Haryana, sier at slik kommunikasjon ansikt til ansikt har bidratt til at 70 prosent av dem over 45 i Kalwa og nabolandsbyene er vaksinert med minst en dose.

Helsearbeider Sheela Devi sa at hjertet hennes banket hardt da hennes navn kom på listen, men hun ble beroliget da hun så den lokale legen bli vaksinert. Nå går hun hver dag fra dør til dør for å overtale folk.

– Gradvis blir de overbevist om at de ikke trenger å bli innlagt på sykehus om de får corona etter å ha blitt vaksinert. De kan ta medisiner og bli friske hjemme, sier hun.