Bennett støtter ny koalisjonsregjering i Israel – Netanyahu kan være på vei ut

Naftali Bennett, lederen for partiet Yamina, på vei for å møte Israels president Reuven Rivlin tidligere i mai.

NTB

Etter tolv år som statsminister i Israel kan Benjamin Netanyahu miste jobben. Høyrenasjonalisten Naftali Bennett bekrefter støtte til en ny koalisjonsregjering.

Bennett opplyste søndag kveld at han vil gjøre sitt beste for å danne en koalisjonsregjering med sentrumsorienterte Yair Lapid, melder avisa Haaretz.

Lapids tilbud skal være at Bennett er statsminister i to år, mens Lapid er utenriksminister. Deretter bytter de to jobb. Det er fortsatt flere hindre som må passeres før den nye koalisjonsregjeringen blir realisert.

Lapids parti Yesh Atid ble med 17 mandater i Knesset nest størst i valget i mars, det fjerde på to år i Israel. Han har stablet på beina en politisk svært mangfoldig allianse som israelske medier har døpt «endringsblokken».