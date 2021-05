Tre politifolk i USA tiltalt for drap

Black Lives Matter-demonstranter protesterer mot politivold i Tacoma etter at Manuel Ellis ble drept av politiet. Les mer Lukk

NTB

Tre politifolk i Tacoma i delstaten Washington er tiltalt for drap etter at en svart mann døde etter å ha sagt gjentatte ganger at han ikke fikk puste.