Frykter politisk storm: Ny corona-etterforskning kan få store politiske konsekvenser

Nylig annonserte Biden planene om å igangsette ny etterforskning inn i coronavirusets opprinnelse. Valget kan forårsake politisk storm, hevder CNN-analyse.

I flere måneder har forskere fra WHO og USA samarbeidet med kinesiske forskere i jakten på coronavirusets opprinnelse. Så langt tyder alt på at viruset har smittet fra dyr til mennesker, men USA ønsker ikke å slå seg til ro før de står med svaret i hånden.

Onsdag annonserte president Joe Biden nye planer i jakten på covid-19s fødested. Biden har gitt amerikansk etterretning en frist på 90 dager til å finne ut av hvor og hvordan viruset oppsto.

– Vi skal finne ut av om det oppsto via menneskelig kontakt med dyr, eller om det kan ha oppstått i et laboratorium, skrev presidenten i en pressemelding onsdag.

– Manipulasjon

Vedtaket har allerede fått reaksjoner i det CNN-analysen kaller en «supermakt-kamp» mellom USA og Kina.

Kina går hardt ut mot USAs planer og hevder at det hele er en svertekampanje.

– Målet deres er å bruke pandemien til videre manipulasjon. Det er respektløst overfor vitenskapen og uansvarlig med tanke på menneskers liv, sier utenriksdepartementets talsperson Zhao Lijian til BBC.

(Saken fortsetter under bildet)

Talsperson for Kinas utenriksdepartement Zhao Lijian kaller etterforskningen ren manipulasjon. Les mer Lukk

Politisk storm

Ifølge CNN-analysen vil etterforskningen kunne skape storm både innad og utad USA. Både tidligere president Donald Trump og nåværende president Joe Biden er blitt presset på å komme til bunns i saken. USA er hardt rammet av pandemien, både økonomisk og helsemessig. Med sine over 585.000 dødsfall har landet mistet flest liv som følge av coronaviruset, ifølge WHOs tall.

Tidligere president Donald Trump hevdet ved flere tilfeller at covid-19 hadde oppstått og spredt seg fra et laboratorium, en påstand det foreløpig ikke finnes bevis på. Skulle dette vise seg å være tilfelle, vil dette kunne gi Trump kraftig medvind under landets neste presidentvalg, dersom han velger å stille.

Bildet fra 2020 viser utensiden av Wuhan-instituttet. Les mer Lukk

Wuhan-laboratoriet

Bidens valg om å igangsette ny etterforskning kommer i kjølvannet av USAs påstander om at flere forskere ved Wuhan Institutt for virologi skal ha blitt innlagt på sykehus med influensalignende sykdom i november 2019. Laboratoriets direktør hevder at rapporten, som er publisert av amerikansk etterretning, er fabrikkert.

– Jeg har lest den, og det er en eneste stor løgn. Vårelaboratorium har ingen kjennskap til de påståtte sykdomdstilfellene, og vi aner ikke hvor de har fått informasjonen fra, sier Zhiming til Global Times.

WHO og amerikanske forskere holder en knapp på at viruset spredte seg til mennesker på et marked i Wuhan, men har ikke funnet konkluderende bevis. Ifølge CNN-analysen påstår Biden og amerikansk etterretning at det finnes «ett element» som gjør at de ikke har kastet laboratorium-teorien fra seg. En måte å komme til bunns i saken vil være å genomsekvensere viruset de sykehusinnlagte teknikerne jobbet med i Wuhan-laben i 2019.