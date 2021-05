Trump: Største heksejakt i USAs historie

New Yorks justisminister sier de har åpnet en kriminaletterforskning av tidligere president Donald Trumps organisasjon. Arkivfoto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB

Tidligere president Donald Trump reagerer sterkt på at påtalemyndigheten i New York har trappet opp etterforskningen av ham for kriminelle forhold.