USA: Barna ble funnet døde – far pågrepet på andre siden av landet

Mary C. Nielsens datter Emily (5) og sønn Theodore (3) skal ha blitt funnet døde i sengene sine hos sin far, der de var på et besøk som skulle vare i en uke.

De to barna på tre og fem år ble funnet døde i farens hjem i Omaha. Han er nå pågrepet i California.

Søndag oppdaget en venninne av den bekymrede moren at hennes to barn på tre og fem år var døde i farens hjem i Omaha i delstaten Nebraska. Moren Mary C. Nielsen og barnas far var i en skilsmisseprosess. Faren hadde besøkstid med barna, men da moren ikke hørte fra dem siden torsdag ringte hun politiet.

Ifølge Star Tribune hadde politiet vært innom bopelen både lørdag kveld og søndag morgen, men ikke fått svar da de ringte på. Da en venninne av moren sjekket huset litt senere på søndagen oppdaget hun at døren var ulåst og fant de to barna døde på innsiden.

Politiet sier i en pressemelding at de ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å ta seg inn i hjemmet, da de ikke fikk kontakt lørdag og søndag morgen.

Den 35 år gamle faren var ikke å se på eiendommen og det ble utstedt en arrestordre på ham for å ha bortført barna.

Ifølge The Omaha World-Herald har politiet ikke gått ut med hvordan barna døde og politiet har ikke påpekt hvordan faren skal ha forvoldt barnas død.

Mandag ble 35-åringen pågrepet i Pacifica utenfor San Francisco i California en avstand på over 25 timer i bil fra hjemmet i Omaha.

Tirsdag er det ventet at han skal stille i en utleveringshøring og bli fraktet til Nebraska. Siktelsen er også utvidet til å gjelde barnemishandling med døden til følge.