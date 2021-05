Livredde palestinere søker ly innendørs mens Israel fortsetter angrepene mot Gaza

NTB

Israel har nok en dag gjennomført svært kraftige luftangrep mot mål på Gazastripen. I løpet av en uke er 200 palestinere drept, blant dem minst 59 barn.

– Døden kan komme når som helst, bombingen er galskap og rammer tilfeldig, sier Gaza-innbyggeren Roba Abu al-Awf (20).

Blant bygningene som skal ha blitt truffet mandag, er kontoret til Qatars Røde Halvmåne.

– Veldig bekymringsfulle nyheter fra Gaza. Qatars Røde Halvmåne-kontor ble bombet. Sivile, humanitære organisasjoner og deres infrastruktur, medisinsk personell, ambulanser, sykehus og mediene er ikke et mål, skriver Francesco Rocca, president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde halvmåne-foreninger, på Twitter.

Drepte leder i Islamsk jihad

Den israelske hæren opplyste samme dag at de har bombet hjemmene til ni høytstående Hamas-kommandanter. Det er ikke klart om noen av disse ble drept.

Israelske myndigheter melder imidlertid at et av angrepene tok livet av en sentral leder i Islamsk jihad, en gruppe som anklages for å ha avfyrt svært mange raketter mot Israel.

I tillegg skal 15 kilometer med underjordiske tunneler ha blitt bombet, samt en fem etasjers bygning som ifølge Israel huset operasjonssentralen til Hamas' interne sikkerhetstjeneste.

Angrepene ble gjennomført natt til mandag og startet igjen mandag kveld. Fem personer skal ha blitt drept da en bygning med flere etasjer ble jevnet med jorden.

Søndag ble i alt 42 palestinere drept, deriblant to leger og minst åtte barn, ifølge helsedepartementet på Gazastripen.

Ordføreren i Gaza by, Yahya Sarraj sier at angrepene har gjort stor skade på veier og infrastruktur. Vannforsyningene til hundrevis av husholdninger skal være brutt.

FN har også advart om at områdets eneste kraftverk er i ferd med å gå tom for brensel. Mandag sa en talsmann for elverket på Gazastripen at det vil være slutt på kraftforsyningene om to til tre dager.

Mange fordrevet

Ifølge FN har angrepene også ført til at 38.000 palestinere er internt fordrevet, mens 2.500 er blitt hjemløse.

FN-talsmann Stephane Dujarriv opplyser at de har søkt tilflukt i 49 skoler drevet av FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Han sier også at 41 utdanningslokaler er blitt ødelagt.

Den svært raske og blodige opptrappingen startet da Hamas skjøt raketter mot Jerusalem forrige mandag. Israel svarte straks med kraftige luftangrep, mens Hamas har fortsatt å angripe Israel. De rundt 3.200 rakettene har tatt livet av ti personer i Israel, blant dem ett barn, mens 300 er såret.

Det er de mest intense rakettangrepene fra Gazastripen mot Israel noensinne.

Netanyahu varsler flere angrep

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa mandag at Israel vil fortsette angrepene mot det han omtaler som terrormål på Gazastripen.

– Vi fortsetter operasjonene så lenge det er nødvendig for å få tilbake ro og sikkerhet for alle israelske borgere, sier Netanyahu.

I FNs sikkerhetsråd har det den siste uken pågått et intenst diplomatisk arbeid for å få til en felles uttalelse der det kreves slutt på volden og respekt for Genèvekonvensjonene.

Men mandag ble det klart at USA for tredje gang har sagt nei til å støtte tekstforslaget som er fremmet av Norge, Tunisia og Kina.

Strømforsyning rammet

Palestinere på Gazastripen holder seg nå stort sett innendørs. Natt til 17. mai ble hundrevis av bygninger ødelagt, og innbyggere mener det var de hardeste angrepene så langt.

– Det har aldri før vært angrep av dette omfanget, sier Mad Abed Rabbo (39), som bor i den vestlige delen av byen.

– Det føltes som om jeg var i ferd med å dø, legger han til.

Et treetasjes boligbygg fikk store skader i nattens angrep. Innbyggerne forteller at de ble advart 10 minutter før og klarte å komme seg ut i tide.

Kamphandlingene den siste uken er de verste siden krigen mellom Hamas og Israel i 2014.

Også Hamas fortsetter sine rakettangrep fra boligområder på Gazastripen mot områder på israelsk side. En av rakettene traff en synagoge i byen Ashkelon like før feiringen av den jødiske helligdagen Shavuot søndag kveld.

Det er ikke meldt om sårede eller drepte i Israel mandag.