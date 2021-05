Guterres krever umiddelbar stans i kampene i Midtøsten

FNs generalsekretær António Guterres advarer mot at konflikten mellom Israel og Gaza kan spre seg i hele regionen. Foto: Maxim Shemetov / AP / NTB

NTB

FNs generalsekretær António Guterres tryglet om umiddelbar stans i krigen mellom Israel og Gaza da han talte til FNs sikkerhetsråd søndag.

– Kampene må stanse. De må stanse umiddelbart, sa Guterres og kalte volden som har kostet nesten 200 mennesker livet den siste uka, fullstendig avskyelig.

– Dette har potensial til å utløse en regional sikkerhets- og humanitær krise som blir umulig å avgrense, og som bare vil føre til mer ekstremisme, ikke bare i det okkuperte Palestina og i Israel, men i hele regionen, sa han.

Guterres fordømte de nye angrepene søndag som kostet minst 40 palestinere livet, det høyeste dødstallet siden krigen brøt ut, og han gjentok kritikken av Israel for lørdagens angrep på kontorene til to store medieselskaper, AP og Al Jazeera.

– Journalister må få gjøre jobben sin fri for frykt og trakassering. Raseringen av kontorene i Gaza er uhyre bekymringsfullt, sa han.

Begge parter

I sin appell til Sikkerhetsrådet og begge parter gjorde han det klart at både raketter og granater på den ene siden og fly- og artilleriangrep på den andre siden må stoppe.

Han uttrykte også sterk bekymring for framveksten av jødiske ekstremistbevegelser som med sine forsøk på å jage palestinere ut av Øst-Jerusalem bidro til å utløse krisen.

– Ledere på alle sider har et ansvar for å bremse opphissende retorikk og roe ned spenningen, understreket han.

– Krigsforbrytelser

I sitt innlegg anklaget palestinernes utenriksminister Riyad al-Maliki Israel for krigsforbrytelser i den ukelange offensiven mot Gaza.

– Enkelte vil kanskje ikke bruke ord som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, men de vet det er sånn det er, sa han i det virtuelle møtet.

Han gjentok anklagen om at den jødiske staten fører en apartheidpolitikk mot palestinerne, noe Israel tvert avviser.

– Det må handles nå for å få slutt på aggresjonen, Det må handles nå for at frihet skal herske, ikke apartheid, sa han.

Maliki, som er minister i Det palestinske selvstyret og ikke representerer Hamas, beklaget at israelere er drept, men ba likevel forsamlingen ta hensyn til maktbalansen.

– Israel er en kolonimakt og okkupant, og enhver vurdering av situasjonen som ikke tar det i betraktning, er grunnleggende partisk, sa han.

Skylder på Hamas

Israel på sin side legger hele skylden på Hamas.

– Dette var helt med overlegg fra Hamas' side for å vinne fram politisk, sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan i sitt innlegg og viste til striden mellom Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene.

– Tror dere virkelig at denne eiendomskonflikten er det som fikk Hamas til å starte angrep i stor skala på det israelske folk, spurte han.

– Hamas retter angrepene mot sivile, og Israel retter angrepene mot terrorister, sa han og hevdet også at Israel har forsøkt å dempe spenningen i Jerusalem.

Erdan takket også USA for å ha sørget for å utsette to tidligere møter om situasjonen i Sikkerhetsrådet, som Norge, Kina og Tunisia har forsøkt å få i stand.

Søreide glad for møtet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fordømte søndag angrepene på sivile både i Israel og Gaza, og sa seg fornøyd at det har lyktes å samle Sikkerhetsrådet for å drøfte den alvorlige situasjonen.

Hun viser til at dette blir det tredje møtet i rådet på en uke, og at Norge har vært med på å ta initiativ til alle tre møtene.

– Det er nødvendig med et klart budskap fra Sikkerhetsrådet som legger press på alle parter for å stanse voldshandlingene umiddelbart. Vi vil fortsette å samarbeide med alle rådsmedlemmene for å kunne enes om dette, sier Søreide.