Amerikanske selskaper stanser Israel-flygninger

NTB

USAs største flyselskaper innstiller flygningene til og fra Israel på grunn av det økte konfliktnivået mellom Israel og palestinerne.

Palestinske grupper har skutt raketter, ifølge den israelske hæren (IDF) rundt 1.500, siden mandag denne uken, mot Israel. Israels hovedflyplass ligger i Tel Aviv, der flere raketter har slått ned. Samtidig har Israel gjennomført luftangrep mot Gazastripen.

Det økte konfliktnivået gjør at American Airlines, United Airlines og Delta Air Lines nå har innstilt sine flygninger til Israel.

Representanter for selskapene opplyser at de følger med på situasjonen når det gjelder mulige oppstartsdatoer for flygningene igjen.